受新冠肺炎影響，民眾減少出門，轉而在家網購，以致全台實體店零售業績急凍，零接觸商機因應而起，在這股風潮下，經濟部提出每家上限10萬元，總額1,000萬元補助，協助實體零售業進行數位轉型，走入電子商務。

除了餐飲業，經濟部就零售業也提出目標1,000家、每家上限10萬元，協助實體零售業也能搭上電商平台，進行無接觸銷售的數位轉型補助。經濟部表示，推動零售業上架電商服務方案包括購物平台上架服務及電商網站建置服務，希望藉由增加銷售管道、創造營收。

經濟部對於沒有電子商務沒有經驗的實體零售業者，採用一條龍的規劃，邀集有銷售實績、有技術能力的電商業者，提供多樣的優惠服務方案，零售業者可依照商品的不同屬性，如文創設計小物、生活用品、美髮美妝等，選擇最適合的方案來合作，讓過去沒有經驗的零售業者，能降低學習成本，加快銷售成交及數位銷售的推進。此外，考慮平台業者多元的計價方式，為方便零售業者選擇，也會就先公告業者及方案內容。

目前開放有意參與電商平台業者的申請，電商業者及技服業者將提出服務對象、服務內容、優惠方案及推動作法等，經經濟部公告後，供零售業者自行選擇最適合的上架電商服務方案。

作業沈重方面，零售業者與經濟部公告的電商平台業者完成簽約、上線及教育訓練等作業後，由電商平台業者先墊款再代替零售業者申請最高10萬元的補助款，以減省零售業者申請補助的行政手續與現金壓力。

經濟部零售業上架電商服務推動計畫申請網址：http://servicesupport.tw/retail

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(中時電子報)