高雄捷運橋頭糖廠站出口附近空地昨女性桶屍身分已經出爐，疑似為失蹤多年60歲的林姓婦人，檢警下午相驗後發現林婦喉嚨骨頭斷裂，疑先遭勒死，遺體喉且四肢疑可能為了方便塞入塑膠桶中而遭折斷，死狀淒慘。

警方調查，3月23日時，當地里長曾與市府人員前往會勘，當時曾發現棄屍地疑似遭挖過，因沒異狀而沒人起疑，而現場附近來還發現鋤頭，從屍體嚴重腐壞程度來看，研判棄屍時間超過半個月以上，案發地應非第一現場，而且兇手可能也不只一人。

高捷橋頭糖廠1號出口對面空地，因長期遭棄置垃圾，環境髒亂常出現野狗，當地橋南里里長蘇道明，報請市府協助環境清潔，發現是某建設公司土地，該公司2日上午派人處理，工人開挖土機整地清理，竟挖出1個橘色塑膠桶，桶身被挖破後飄散濃濃臭味，且隱約可見裡面有屍體，工人心生恐懼不敢再打開桶子，趕緊報警。

警方到場打開桶子，赫然發現一具屍體，身體已腐爛變黑，因桶子體積不大，一度以為死者是小孩，但警方檢清查後，已確認為失蹤多年的60歲林姓婦女，遭殺害後屍體頭上腳下被塞進桶內。警方研判，棄屍現場並非命案第一現場，而離現場不遠處發現1個鋤頭，將朝他殺方向偵辦。

(中時電子報)