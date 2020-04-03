防疫期間，行動支付繳稅免出門又快速，為鼓勵民眾多多使用，台中市政府地方稅務局即日起至7月2日推出「台中繳稅PAY享幸福」活動，用指定行動支付APP繳納台中市使用牌照稅或房屋稅，就有機會抽中汽車、氣炸鍋、禮券等好禮。

地方稅務局表示，鼓勵市民透過行動支付繳稅，推出「台中繳稅PAY享幸福」活動，透過指定行動支付繳稅APP「台灣行動支付」、「ezPay簡單付」、中國信託「i繳費」APP或有介接「台灣Pay」的行動網銀APP繳納使用牌照稅或房屋稅，可獲得抽獎資格，獎項有氣炸鍋1名及500元禮券50名。

此外，使用「台灣行動支付」APP繳稅者，還能參加由財金資訊公司舉辦的「輕鬆繳稅 開心抽汽車」抽獎活動，最大獎將送出汽車1台，每成功繳納1筆，就獲得雙重抽獎機會，歡迎大家踴躍參與。

稅務局提醒，因應新冠肺炎疫情，凡接受隔離治療、居家隔離及檢疫，或集中隔離及檢疫者，使用牌照稅及房屋稅繳納期限分別延長至6月1日及6月30日，抽好禮活動自即日起至7月2日止。

(中時 )