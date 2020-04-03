陳亞蘭帶領著楊麗花歌仔戲的學生們一起向恩師小鳳仙行三叩首。（盧禕祺攝）

陳亞蘭（左）陪著楊麗花一起出席小鳳仙告別式。（盧禕祺攝）

紀麗如出席小鳳仙告別式。（林淑娟攝）

楊麗花歌仔戲團戲曲導演與當家丑角小鳳仙日前因病辭世，3日告別式上，陳亞蘭以小鳳仙的學生代表身份致詞追思，並領著她生前學生們一起行「三叩首」泣別恩師！陳亞蘭聲淚俱下回憶師生相處數十年的點滴，「楊阿姨昨晚才在說您是楊麗花歌仔戲幕後很大的功臣。人世間滅了一個明星，但是我們舉頭就會看到您在天上閃爍，您永遠是大家心目中最亮、最燦爛的那個星。老師，一路好走！」 全場哭成淚海。

文武全才的小鳳仙，是楊麗花歌仔戲的重要靈魂人物，甚至是背後推手，楊麗花成立歌仔戲團時，便將她提升為戲曲導演，將招收的四期學生都交由小鳳仙教導，其中較知名的學生就屬葉麗娜、紀麗如等人。

陳亞蘭全程以閩南語致詞，她說：「站在您面前的是您的學生，這些孩子進來楊麗花歌仔戲都是紅紅幼幼（稚嫩），大家都抱著愛歌仔戲的熱情而來，有的要學楊麗花、有的要學許秀年，當然也有人想要學您。楊阿姨將我們這些學生交代給您，不管我們要學什麼角色，您都有辦法牽引指導，因為您是戲狀元，您怎麼考都考不倒」、「人家說您就是出世要來演戲，無論是小生、小旦、老生、老旦、還是現在大家對您印象最深的三花，無論是歌仔戲還是電視劇大嬸婆，有您的出現，就有掌聲、就有笑聲」。

她說，小鳳仙老師不只是教導學生，「您受楊阿姨的拜託，在許秀年年姐初入團，由囝仔生轉小旦是受您的指導，司馬玉嬌初上國家劇院演貂蟬的歌仔韻，是您一句句教出來」，她更聲淚俱下地回憶：「老師您都叫我『三寶』，因為我進去錄音室都會緊張，無聲可唱歌，您就叮嚀我的乾媽「妳也給你女兒稍微補一下」。我都說老師你可以一個key給我，因為您聲如洪鐘，您若開口唱歌，大家都被您的聲音深深吸引」。

「您都叫紀麗如『噗攏共』，因為她常出場就跌倒，您都講『哎呦，妳這樣要怎麼做小生啦』，紀麗如回說『我入團就是要來學小鳳仙耶』。現在您看她的表現，應該真歡喜，您有傳給她了對嗎？」

陳亞蘭最後表示：「敬愛的老師，感謝您一直用愛心、耐心苦心來教育我們。一日為師，終身為父，我們就像您的女兒一樣，請受我們的三叩首」，接著她泣不成聲邊講著「感謝恩師用心教導」、「感謝恩師對我們無怨無悔付出疼愛」、「感謝恩師您對歌仔戲無私的貢獻」邊帶領著全體學生下跪叩首，場面哀戚，全場哭成淚海。

紀麗如也哽咽說，他們來學戲，人家都要學楊麗花、許秀年，「我說，老師，我就是要學您」，她18歲就認識小鳳仙，歌仔戲全盛時期，一年有300天在一起，年輕時因基本功差，筋骨硬、彎不下去，老師很嚴厲會硬壓，她常慘叫「老師，不要啦」，被老師叫「噗嚨共」，因為只要聽到台上有聲音跌倒，大家就知道「一定是麗如」。現在很多朋友說她跟老師很像，「我知道我沒有她的十分之一，但聽到還是很開心，而且我現在演出也是丑角比較多」。

她說，聽到老師病逝消息覺得太突然，「想說人好好的，而且我常常去家裡看她，或找同學去她家開同學會，因為她平常一個人就不出門，就換我們會去家裡找她」，之前也不覺得老師身體健康有異樣，去家裡跟她哈拉時，「我唱歌仔戲給她聽，她都會接下一句。結果那天她兒子打來說，她忽然間氣喘不過來就走了…」

(中時 )