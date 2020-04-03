周杰倫（周董）攜手網路娛樂平台Netflix推出首部華語實境節目《周遊記》，邀來蕭敬騰、林俊傑、謝霆鋒等嘉賓，引起熱論。近來《周遊記》已開播，不過周董疑似不太滿意Netflix台灣對節目的宣傳力度，日前在IG限時動態上開嗆。

他發出Netflix台灣官方IG的版面截圖，皆乎都是韓國劇，周董：「這是韓國netflix嗎？Promote J-Style Trip不用改名喔。」不過隨後Netflix也注意到周董的發文，也立刻在官方IG標記周董、昆凌、蕭敬騰與林俊傑，周董隨後轉發此貼文，卻有點酸意說，「平常都看你在推韓劇，現在突然點名，大家覺得我該回應嗎」，似乎動怒了，十分不滿Netflix不太宣傳《周遊記》。

周董還為一起參與《周遊記》的魔術師蔡威澤與陳冠霖打抱不平，表示：「如果要點名，請問跟我參與的魔術師們你怎麼沒點呢，他們會傷心喔」，但他也提到韓劇的確好看，但《周遊記》既然在Netflix播出，就至少拿出誠意，而不是弄得像韓國Netflix。對此，他所屬的杰威爾表示，周董目前人在澳洲，「跟Netflix合作很愉快，只是周杰倫本身就是lG糾察隊，就像他對阿信說他的IG怎麼會沒發生活化的照片？這個他也會管，哈哈！輕鬆看待即可。」

而周董向來很重視自己的作品，在《周遊記》一釋出後，時常在IG限實動態、發文來大力宣傳，每次播出新一集前，他也都會提醒粉絲將上片，「如果還沒看今天的J-Style Trip記得看喔。」相當用心。

(中時 )