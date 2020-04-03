綜藝教母張小燕從童星到綜藝大姐大，縱橫演藝圈超越一甲子，去年第54屆電視金鐘獎更獲終身成就獎，多年不吝提攜許多優秀後輩，碰到粉絲要求合照也樂意答應，不料近日竟有不肖廠商利用和張小燕合照，在臉書宣傳自家保養品，張小燕官方粉絲團小編多次在貼文底下留言要求撤照、刪除不實訊息，不肖廠商仍不聽勸，今張小燕官方粉絲團發出嚴正聲明，將保留法律追訴權。

張小燕官方臉書粉絲團小編今PO文指出，今年3月9日小燕姐與好友張清芳等人在餐廳用餐，應其他桌用餐女士之邀約合照，此張照片事後卻被「黃昱嘉先生、藍琪小姐、余洪濤先生、紅姐」等臉書帳號宣傳不實謠言，冒稱小燕姐受該產品吸引開始使用，澄清「小燕姊並不認識照片中合照各人，同時亦不知悉所謂產品為何，更無使用或推薦之意」，並嚴正表示「請您撤回您發佈的不實訊息，並請勿再使用含小燕姊個人肖像之照片或圖片於您的帳號」。

張小燕官方粉絲團3日po文，警告不肖廠商撤照並刪除不實消息。（翻攝臉書）

張小燕所屬大鵬經紀公司指出，小燕姐這20多年來只為公益廣告發生，不曾做任何商業代言，尤其旗下藝人要代言廣告，小燕姐都會提醒必須真的使用過該產品，畢竟身為公眾人物，所有行為必須負起公共責任，而小燕姐本人對於合照遭冒用一事感到相當訝異「怎麼會發生這種事，不應該這樣」。近日因新冠肺炎疫情又適逢清明連假，小燕姐不忘提醒大家「還是要勤洗手、戴口罩，保持社交距離，大家都要照顧好身體」。

(中時 )