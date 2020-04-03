大陸疫情重點轉向「外防輸入」，機場和航班成為重點防疫對象。北京疾控中心副主任龐星火3日透露，目前一班飛機上最多發現了13個確診病例，顯見旅途中被感染的風險較高，她再次呼籲，如果乘坐飛機回國，務必全程佩戴口罩。

4月3日，在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市疾控中心副主任龐星火說，新冠肺炎傳染性強，儘管本地疫情傳播基本阻斷，但境外疫情呈現加速擴散蔓延態勢，全球病例數已突破百萬，國內也時有散發病例報告。

她表示，北京外防輸入、內防反彈壓力很大。她再次提醒大家，如非絕對必要，請不要去有疫情的國家和地區旅行或工作，一方面有在境外感染的風險，另一方面有在飛機上感染的風險。她透露，截至目前，一班飛機上最多發現了13個確診病例。因此，在旅途中被感染的風險較高，如乘坐飛機回國，請務必全程佩戴口罩。

鑒於清明假期馬上就要到了，她也建議市民少出門、不聚集、不聚餐，減少交叉感染風險。

北京機場嚴防輸入，目前所有國外航班飛抵北京，都必須先在河北、天津、內蒙古、山西等12個「第一入境點」先降落後，檢疫合格才能再飛到北京，並規定所有從境外入境者，必須強制到各區指定地點隔離14天。

(旺報 )