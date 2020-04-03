茵芙演出《跟鯊魚接吻》。（三立提供）

《跟鯊魚接吻》羅宏正、茵芙。（三立提供）

茵芙在台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》飾演交際手腕厲害的業務女上司晶晶，與鍾瑶是死對頭，她在劇中事業成功，卻仍渴望遇到一位懂自己的人，她認為經營感情比事業困難，工作會隨著時間越久，經驗值越多，能將事業經營得更好；但感情卻不是單方面的堅持及努力就足夠，付出再多也不見得能有好結果，需要兩個人步調一致，相互體諒。去年底離婚的茵芙透露現在過得還蠻開心，也不排斥交朋友。

私下的茵芙個性獨立自主，常被冠上「女強人」稱號，她說很開心被稱為女強人，代表別人認同她的能力。現階段的她把重心放在工作，未來希望有個能理解自己的另一半，讓她平時能專注工作，回到家後可以看到對方，兩人一起吃飯、聊天、追劇，共同分享生活與成長。

談及曾在職場上受過的委屈，茵芙說以前拍戲時，被人當眾嚴厲批評，都會偷偷跑到廁所掉淚，還不敢大哭怕眼睛腫，只能趕緊擦乾眼淚，然後帶著笑容回到現場說謝謝大家的教導，記得那時的酬勞要好幾個月後才能入帳，於是每天吃白吐司，有人約聚餐還推託因為腸胃炎不能去，其實是沒有錢。還有一次工作人員發錯通告時間，趕去現場大家卻以為是她不注意時間，故意遲到，讓百口莫辯的她只能趕緊跟大家道歉。之前拍台語八點檔，因為不會台語，每天收工回家後都花7、8個小時背劇本，一天只睡3小時，茵芙說雖工作面臨很多各式各樣的挑戰卻仍熱愛工作帶來的成就感。

她近期忙於拍《跟鯊魚接吻》，加上排練七月和邵雨薇合作的舞台劇演出，時間安排很充實，有空就和朋友出去吃飯，她自覺個性其實和晶晶某部分很像，很喜歡交朋友，很容易跟人變親近有話聊，還一度想過要去當房仲業務。

(中時 )