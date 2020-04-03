明知故犯！紐西蘭上月底宣布為期1個月的全境封鎖，要民眾盡量待在家裡。但衛生部克拉克竟然帶頭違規，無視於政府要求的，即使運動也要在住家附近的規定，駕車到2公里外的空曠公園騎越野車。沒想到他停在公園的廂型車，2日被一位路過民眾拍下並向媒體爆料，灰頭土臉的克拉克當天稍後向總理阿爾登道歉。

被拍下的那輛廂型車，外觀有克拉克的名字和照片，想賴也賴不掉。阿爾登今天發布聲明，表示克拉克坦承開車出門運動，並向她道歉。

阿爾登強調，她對內閣部長的期許是，訂下標準並要求民眾遵守。民眾如有必要，可以出門呼吸新鮮空氣，開短程到附近。「但我們要求民眾必須避免高風險或可能受傷的活動，即使部長也應該遵循這些準則。」

克拉克則在聲明中解釋，那是自己在白天唯一的運動時間，而且車道並不難騎，他很清楚此時不該進行高風險運動。他不希望外界認為，自己沒把規定當回事。克拉克強調，此事提醒他在進行最適合的運動時，要更加謹慎。

儘管克拉克的舉動，引發要他辭職的聲浪，但財政部長羅伯森認為，道歉已足夠。

(中時 )