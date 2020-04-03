富邦悍將與味全龍的自辦熱身賽派出洋投索沙出征，去年他以犀利控球及剛猛的直球頻讓打者揮空，一度獲得「最強洋投」稱號，不過今日索沙先發6局，被敲10支安打、失4分，變化球控球不如以往，讓總教練洪一中苦笑說，「索沙變So So。」

此戰索沙被敲的10支安打中，包含偏高指叉球被洪瑋漢敲出的全壘打，上一戰索沙先發4局挨4轟、失7分，近兩戰表現不慎理想，賽後洪一中指出，索沙球速沒問題，今天也有到150公里，但變化球比較不準，跟以往水準有落差，「控球沒以前精準，連續2場都這樣，這幾天要調整。」

而索沙賽後則表示，今天這場對手掌握得不錯，投在好球帶邊緣也被打到，但確實變化球高了點，是之後要克服的。索沙提到熱身賽就是要有工作目的的投球方式來準備開季，因此希望球路更犀利、變化球壓更低，所以這兩場比賽內容帳面成績較不好。

洪一中表示目前悍將戰時還沒決定開幕戰投手，3名洋投都有機會，他提到需要考慮的不只是哪位投手狀況好，也要考慮後面輪值如何安排比較順暢，是要做全盤考慮的。

中職二度延後開季，不過幸好確定11日能開幕，索沙提及時表示，外在的變化是無法掌握的，做為選手只能好好等到開幕那天，就會全力以赴。

(中時 )