山中的竹林小徑這個畫面，第1個想到的應該是日本京都嵐山，高聳入天的翠竹延著道路向遠方延伸，形成一條天然靜謐的綠色隧道，但你其實在台東關山紅石山區有林務局所轄管的森林裡也有1座足以媲美、甚至超越嵐山的竹林秘境，透過深山特遣隊臉書專頁就可輕鬆觀賞。

在新冠病毒蔓延，全球各地紛紛封鎖入境，無法出國期間，透過與國外景點相似的地方，彷彿不出國就能置身該地，在疫情期間還是能慰藉一下鬱悶的心情，積蓄能量留到未來出國旅行使用。

自古以來竹子被喻為謙虛、風節之意，尤其漫步在整片竹林中，充滿綠意的風景超療，這次深山特遣隊從紅石林道10.3k處步行進入山區，沿途從是保存完整的天然闊葉林，現場清晰的空氣還帶點寒風，走在林道上更有種讓人心靈沉澱忘卻塵囂隊感覺，

走著走著突然眼前林相轉變，一片蒼勁翠綠的孟宗竹林印入眼簾，彷彿置身於臥虎藏龍的電影場景，好像隨時會有武功高強的人在竹林間穿梭，讓此行的深山特遣隊直呼，原來台東有足以媲美京都嵐山的山林美景。

此美景po上社群臉書後，馬上有許多網友回應立馬前往朝聖，不愛爬山的朋友說，為了一解無法出國之苦，在遠都要上山感受媲美日本京都嵐山竹林的美，感受台灣山林之美。深山特遣隊也在粉專頁呼籲，山區什麼都不帶走，只帶走隨身的垃圾，千萬別隨手亂丟垃圾，台灣山林之美是需要靠大家一同維護。

(中時 )