名嘴瞎扯馬來西亞路邊埋屍被出征！館長怎麼看？

前國民黨員李正皓轉型名嘴踢鐵板，日前在政論節目《關鍵時刻》大談馬來西亞防疫狀況，直指大馬因新冠肺炎而病逝的病人遺體太多，無法及時火化，而深夜在路邊隨便埋葬遺體，讓大馬網友全都怒了，火大出征相關人等的臉書，李正皓也在節目中公開向冒犯馬來西亞道歉，坦承自己沒查證。而館長陳之漢日前開直播被問及此事，竟也跟著道歉了！

館長在直播被問起李正皓瞎扯馬來西亞路邊埋屍，慘遭大馬網友出征風波一事，他說他有很多大馬鐵粉支持，國家這麼大，不管今天米是是偏中、舔中還是支持台灣民主自由，但基於這件事情，他還是要跟馬來西亞人說一聲道歉。

不過館長也說，看到某些攻擊很沒理性，因為李正皓與這個節目並不能代表全台灣人，直指台灣有很多政論節目亂講，真的要習慣，「因為光館長就被他們講Ｎ次了，各個政論節目都有人在罵我，也都亂講。」喊話馬來西亞朋友如果愛台灣，也必須尊重台灣人，不要說什麼台灣很爛之類的，「你一個地圖砲打過來是打到我們整個台灣人，事實上台灣人也不喜歡這種政論節目，很多人也不喜歡啦，因為都亂講。」

館長最後還不忘宣傳一波，自爆未來將會開政論節目，還撂話節目絕對比較優質，請大家拭目以待。

(中時電子報)