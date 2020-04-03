由於新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅客量已經慘跌到機場開航以來最低，連帶重創免稅店業績，桃園市長鄭文燦3日前往桃機免稅店特賣會，以實際行動自掏腰包刺激買氣。

免稅店龍頭昇恆昌表示，疫情爆發至今，各國機場的免稅店生意一落千丈，甚至停止營業以求自保，但國內業者為求生存保障員工，無不咬牙苦撐，為了迎戰寒冬，於是與機場公司及桃園市國際機場產業發展協會合作，在桃園機場第二航廈舉辦為期10天的特賣會，販售商品包括精品服飾、美妝保養品以及3C產品等，民眾可以趁機撿便宜。

為了帶動消費，鄭文燦特地抽空逛特賣會，並選購1台2萬8千元的數位相機、1千多元的巧克力及1千多元鞋子，他還透露，「相機和巧克力是送給太太的」。血拚完畢，鄭文燦還不忘呼籲民眾多多捧場，以實際行動支持台灣的門面。

受到疫情影響，今年清明連假出國人潮大不如前，據移民署國境事務大隊預報，3日桃園機場入出境的旅客量只有2400多人次，已經遠低於SARS期間的9千多人次，在機場工作的員工各個憂心忡忡，這樣的景氣寒冬，「不知道會拖久？」

(中時 )