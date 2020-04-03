美國總統川普「嘴砲」介入油市！他周四（2日）發推文表示，預期沙烏地與俄羅斯將減產1000萬桶，甚至1500萬桶，消息一出，油價盤中狂飆逾4成，終場上漲24%。但稍後，沙、俄均否認減產說法，顯然又是川普自己在放話。

川普在推文提到，「沙國王儲沙爾曼通稍早跟俄羅斯總統普丁電話溝通過，我預期並希望他們約減產1000萬桶，也許還會更多」。隨後，川普又發推文指出，「可能高達1500萬桶」。

但克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov駁斥川普說法，指稱普丁並未與沙爾曼通電話。沙國官媒表示，沙國呼籲OPEC與其盟國召開緊急會議，重建原油市場秩序，並未確認將減產。

如果川普是指「每日」減產1000萬桶，此數字接近沙、俄兩國日產量的45%左右。市場人士質疑，兩國不太可能採取如此破天荒的減產行動，由於産油國間意見分歧，原油增產仍會持續。

慘烈的疫情摧毀能源需求，沙俄3月初因減產談判破裂而發動石油大戰，導致國際油價崩跌6成，3月30日盤中最低來到19.27美元。隨著產油國前一波減產協議3月底到期，沙國4月起將每日產能拉高到1200萬桶以上。

川普推文干預油價，導致作空投資人需大舉回補空單，也引發批踢踢網友熱議，有人狂酸「叫別人減產自己賣XD 當別人白癡嗎？」、「光期望就漲成這樣」、「普丁有可能乖乖聽嗎?XD」、「川普也期望美股漲破30000點啊，結果…」。

還有人突破盲腸說，「本來就減產 結果發現減的量都被美國吃去 就全增產」、「美沙俄 看起來美國先受不了」、「這三國沒一個好東西 油被他們搞死」、「川川發覺最近美股波動太小 決定把錢押在石油惹」。

國際油價繼昨天大漲24.7%後，截至台北時間3日18點36分，油價續漲4.4%，暫報26.44美元。

(中時電子報)