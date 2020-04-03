蔣智賢、范國宸、高國輝開轟，洪一中主動討抱。

富邦悍將與味全龍的自辦熱身賽，悍將原處於落後，6局蔣智賢、范國宸、高國輝單局3轟逆轉比賽，高國輝敲轟後回休息是與隊友擊掌，還與總教練洪一中相擁，全被攝影機跟拍，賽後高國輝解密的確是洪總主動討抱。

高國輝6局下半敲出代打陽春炮，回休息室後與洪總相擁，且洪總臉上笑意藏不住，詢問洪總為何有這個動作，他神祕表示，「這是我們的秘密。」問了高國輝才知道，當時他回休息室時，先和弟弟高國麟擁抱，隨後要與隊友擊掌時經過洪總，這時洪總說，「我沒有抱抱喔？」洪總主動討抱，高國輝當然上前與教頭相擁。

高國輝代打開轟，賽後表示好險沒讓洪總漏氣，「這幾場都是替補上場，在旁邊先把自己準備好。」高國輝提到先前還在找手感時，洪總對他提點，「練習時希望我揮棒像比賽那樣，有時練習揮棒太輕鬆，他希望我用比賽的全力揮擊方式去練習，這樣比賽就能更快適應投手節奏。」

洪總也說高國輝擊球點掌握還不錯，調整很到位。不過最近因新冠肺炎疫情影響，政府建議要保持「社交距離」，兩人擁抱不太符合規定，洪總聽聞後才連忙說抱歉，「我是錯誤示範，下次會注意。」

(中時 )