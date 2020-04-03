受到大陸新興連鎖咖啡店瑞幸咖啡財報造假事件波及，在港股上市的大陸租車公司神州租車3日股價跳水，盤中暴跌72.09％，至1.2港元。截至3日上午10時14分，神州租車報1.96港元，大跌54.41％。

新浪財經報導，瑞幸咖啡2日晚間對外公布，經初步調查，該公司2019年第二季到第四季的總銷售額誇大約人民幣22億元。受此消息影響，瑞幸咖啡美股2日盤中多次觸及熔斷，最終收報6.4美元，重挫75.57％。

報導稱，瑞幸咖啡董事長陸正耀同時也是神州租車董事局主席。此次被歸咎責任的劉劍實際上和陸正耀關係匪淺，在2008年至2015年，劉劍曾先後擔任神州租車車輛管理中心副總和效益管理負責人，此後做過3年神州優車效益管理主管。

瑞幸財報造假與渾水在2個月前曝光的做空報告「不謀而合」。當時，渾水自稱收到一份長達89頁的調查報告，調查方動員92名全職和1,418名兼職人員，對1,832家瑞幸咖啡門市的客流量進行現場監控，由此判定瑞幸咖啡誇大收入。瑞幸咖啡此前稱，2019年第三季每家門市每天售出的商品數為444件，而據該調查報告，實際銷量僅為263件。

(工商 )