一名身材姣好，在北市某知名餐廳上班的女員工，去年中旬趁下午休時在廚房內洗碗盤時，老闆竟然趁其他員工休息，從女員工後方拉開他的褲頭與內褲，伸手塞進1張千元大鈔摸臀，女員工當場嚇呆並反抗，色老闆卻還不停手，不斷往下體與兩股間大動作「刷卡」下體，捏臀猥褻，女員工不甘受辱立刻向警局報案。

據了解，該名女身材姣好的女員工是下午時段休息期間，在餐廳後方廚房內洗餐盤，但是老闆卻尾隨進入，一邊嚷嚷說要發薪水，另一手卻直接拉開女員工後方褲頭及內褲，將1張千元鈔票塞入股溝內。

女員工嚇得呆立現場，但色老闆竟趁其他員工都不在內，還繼續將手往兩腿下方猛鑽，往女員工下體間猛抽動，做出俗稱刷卡動作。此舉讓女員工當場抓狂，還用力猛踹色老闆，同時大聲呼叫要求老闆停手。

但色老闆似乎精蟲上腦，竟然用暴力壓制女方強制猥褻得逞。女員工幾經掙扎，才逃離色老闆魔爪，不但立即辭職，也在向母親陪同下前往赴警局報案並且提告。色老闆後遭檢方依照強制罪與猥褻罪嫌起訴。

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(中時電子報)