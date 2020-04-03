新冠肺炎疫情肆虐，歐美大爆發，美國上周初領失業金人數再翻倍，來到破紀錄的664.8萬人，前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家、哈佛大學經濟學教授Kenneth Rogoff受訪表示，這波疫情不僅從東亞燒向歐美，更重創新興市場經濟。

外國財經媒體報導指出，國際金融協會 (IIF) 統計數據顯示，從1 月 21 日算起的70 天，外資從新興市場淨流出925 億美元，這比2008 年金融海嘯、2013年市場通縮危機、2015年人民幣大貶之際的規模250 億美元，都還要來得多。

據CNBC 報導，Kenneth Rogoff指出，新興國家正努力走出疫情所帶來的負面影響，但最終會屈服在疫情之下，不過目前狀況來看，也很難了解這些新興國家疫情目前發展情況。這場衝擊很難在歷史上找到類似的情況，最接近的可能就是1970年代石油危機，所代表的對供應面衝擊，或是2008年金融危機對需求面的影響，這場新冠肺炎疫情所帶來的，就是以上兩者的混合體夾擊。

Kenneth Rogoff認為，目前這場衝擊恐怕會直達1930年代的經濟大蕭條時期、甚至是更早之前才會看到的更深、更快速的全球經濟下滑。Kenneth Rogoff表示，歐美大量發債是正確行動，美國在經濟處理方面表現出色，但公衛滿分10分僅達到3分，若這是戰時經濟體制，在公衛防護上卻會輸掉這場戰爭。

從約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據來看，新興國家早就遭受到疫情衝擊，其中印度、巴西、厄瓜多以及智利的確診病例已超過2500起。

(中時電子報)