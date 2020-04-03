習譜予之前推出首張個人專輯《習習相關》，原計劃今年來台宣傳，卻因新冠肺炎蔓延，她人在北京家中無法飛台，宣傳活動活生生被截斷，她今（3日）首度開直播與粉絲見面，不僅抱狗亮相，還烤餅乾給大家聞香，她表示年後都乖乖待在家，烤餅乾已成為她日常生活要事之一。

習譜予直播初登場，樣樣新鮮，她直率說：「那我要做好表情管理！」接著走進廚房，撒嬌表示：「你看我連廚房都公開了，是不是很有誠意？」粉絲網友不斷贈送直播禮物以示支持，讓她超有成就感；此外，自稱小廚娘的她說：「最近都宅在家，都在鑽研廚藝。」隨後端出布朗尼餅乾的原料，包括黑巧克力、低筋麵粉、牛奶、雞蛋等準備做餅乾大展身手。

此外，她還展露一手切果仁功夫，自創把堅果放進搗蒜機裡的方法，當果仁被碾碎，她幽默說：「好多渣渣喔！」緊著居然又說：「那我不成了渣女？！」自封「渣女」，令粉絲們笑翻。有趣的是，她最後直播上癮，不斷嚷道：「早知這麼好玩，我就不用悶一個月了！」與粉絲互動熱絡。

習譜予首度開直播。（大藝未來提供）

(中時 )