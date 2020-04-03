大陸瑞幸咖啡向美國監管部門遞交文件自承公司員工捏造虛假交易，股價暴跌75%，這件案子讓人聯想到另一位曾經登上日本首富而風光一時孫正義，近年也因為投資過多網路泡沫公司，卻頻頻踩雷以致負債千億美元，股價亦連番大跌，已被信評公司列為垃圾等級。兩個例子情況雖有不同，但都顯示出這一波第二次網路泡沫似乎已正式告終。

瑞幸咖啡向美證監會提交的報告指出，從2019年二季度開始獲報告有員工從事捏造交易的不當行為，虛假交易總額約在22億元人民幣(約合台幣94億元)。不過以其近2年營收狀況，2018年總銷售7.85億人民幣，2019年三季度結束總銷售是28.08億，就算去掉虛增的22億人民幣營收，三季度剩下6.08億人民幣，比去年同期依然有2倍成長。這個業績其實也還說得過去。

但是財務造假案一爆發，瑞幸股價曾暴跌81.2%，如果是別的公司出現這種事情，可以冠上踩雷的帽子，而瑞幸則不能。原因在於瑞幸經營模式一直被質疑，垮了也屬於正常情況。它以網路為基礎，用補貼與價格戰來佔領市場，等到對手退出後再提價彌補，這種打法最成功的是網約車，現在的外賣也有這種趨勢，而瑞幸就是咖啡領域網路模式的實踐者。

大陸自媒體《金融筆記》認為，快速消費品想要做到市場壟斷基本上是不可能的，長期補貼消費者來進行價格戰的方法難以持續，因此瑞幸就得靠持續擴張與不斷融資。融資就得有數據資料，等到資料做不出來，就容易造假，也因此很多人都認為瑞幸出問題的概率不小。

瑞幸在2月1日曾被知名的做空機構渾水突擊過，但當時市場不以為意，股價只跌3%就止住。其實，瑞幸的崩盤並非孤立事件，這次全球金融海嘯中有更大級別的大佬崩盤，他就是以投資阿里巴巴而舉世聞名的軟體銀行創辦人孫正義，其股價走勢也是照著崩盤的劇本在走的。

分析認為，軟銀在阿里巴巴案之後後並沒有什麼大的投資，反而是先前投資的企業接二連三倒閉。近期最大的一筆投資是共用辦公設施業龍頭wework，在共用經濟最火爆的時候曾有無限風光，其經營模式也是不斷燒錢搶市佔，燒光了就拿市佔找融資輸血。

文章指出，2017年軟銀在wework上投入了80億美元，wework獲得融資後再擴大規模，錢燒得更快。隨著全球經濟下行，軟銀也開始撐不住了。缺了軟銀資金支持，wework轉向尋求上市。等到財務文件披露，市場才發現其光鮮外表下藏著巨額虧損，獨角獸瞬間變成了跛腳馬，估值也快速往下掉，孫正義此前投入的百億資金也就打了水漂，重倉踩雷，軟銀股價從2019年開始便一路下跌。

文章分析，瑞幸的財務資料造假和孫正義在wework上的折戟沉沙，是經濟下行階段的又一次互聯網泡沫破裂。網路型公司的模式在真正形成良性的內迴圈之前，需要不斷持續的資金投入，市場資金足夠充足時，項目比資金稀有，根本不需要特別亮眼的資料就能獲得大筆融資。而等到市場進入下行區間時，資金風險加劇，除非真的是硬底子項目，大部分的項目要拿錢都變得很困難了。這個時候，只能通過作假來持續這個遊戲。

分析最後指，今年的疫情對全球經濟的衝擊巨大，原先那種長期虧損的專案一旦沒有足夠資金支援，出問題的概率是很高的。瑞幸和軟銀都不會是最後一個。

(中時電子報)