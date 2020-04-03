台南市德元埤湧入人潮。（台南市觀光旅遊局提供／曹婷婷台南傳真）

台灣新冠肺炎病例數來到339例，但民眾可能是悶壞了，雖正值防疫期間，但台南各觀光景點在清明連假都湧現可觀人潮，大型飯店、民宿連假住宿率約有8成左右，虎頭埤、德元埤、葫蘆埤、烏山頭水庫等風景區，首日湧入逾6000人次，山上花園水道博物館、左鎮化石園區及走馬瀨農場也湧入逾6000人次。

台南市長黃偉哲表示，市府防疫超前部署，就是要讓大家在安全環境下開心到台南各觀光景點走走逛逛。觀光旅遊局長郭貞慧表示，歡迎大家趁清明連假來台南賞花泡湯散步健行，踏青紓壓又可增強免疫力。

台南市政府觀光旅遊局統計，戶外觀光景點清明連假可見觀光客湧現，虎頭埤及德元埤風景區配合國際蘭展遍地開花，因近日水氣豐沛，吸引不少民眾前來賞蘭，虎頭埤、德元埤、葫蘆埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等，首日湧入逾6000人次。關子嶺風景區首日也吸引3000多人次泡湯、山上花園水道博物館、左鎮化石園區及走馬瀨農場也湧入逾6000人次。

至於濱海地區如北門遊客中心及井仔腳鹽田，連假首日約近3000人次造訪，七股鹽山、鹽博館及旅遊中心亦有近3000人次遊客，台江國家公園管理處台江學園則湧入逾3200人次遊客。

另外，安平漁人碼頭、觀夕平台、德陽艦、1661臺灣船園區及港濱歷史公園等眾多戶外型景點，以及安平運河遊船正推出兒童節假期12歲以下兒童搭船免費的活動，連假期間都有不俗票房，也因為屬於戶外空曠空間，成為民眾兼顧防疫又能安心遊的去處。

(中時 )