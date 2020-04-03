為了應對全球新冠病毒(COVID-19)的大流行，今年的新電影大多決定延後檔期，最新的消息是，派拉蒙影業(Paramount Pictures)也更改了備受期待的「捍衛戰士2：獨行俠」( Top Gun：Maverick)的發行日期，原定於暑期檔6月26日，現在更改到年底，12月23日上映。

噴射戰機世界(Fighter jets world)報導，2020年的電影娛樂注定冷清，前不久，迪士尼的「花木蘭」延後檔期，緊接著新的007電影「生死之戰」也要延到11月25日。就在4月2日，派拉蒙表示，捍衛戰士2也要延到年底再上映。

報導稱，派拉蒙對「捍衛戰士2」的營銷寄與厚望，製作成本超過1.5億美元，因此，派拉蒙當然希望票房大好。然而，受到新冠病毒的影響，原本應該現在開跑的全球宣傳活動，已經沒辦法進行，如果要維持暑假檔期上映，勢必壓縮到許多宣傳行程。

湯湯克魯斯手頭上的兩部大片都受到新冠病毒的影響，除了「捍衛戰士2」以外，他也在進行「不可能的任務7」的製作，不過許多電影的影景設計在義大利，而義大利是歐洲疫情最嚴重的國家，所以電影的製作被推遲了。

1986年上映的捍衛戰士，是由東尼史考特（Tony Scott）所導演，他極為擅長快節奏的動作片。電影成績極好，電影主題曲「危險地帶」(Danger zone)，是1986年最暢銷的音樂，也是80年代的電影金曲。另一首抒情主題曲「令我神魂顛倒」獲得了奧斯卡最佳原創歌曲獎。2015年，美國國會圖書館將「捍衛戰士」列為「經典國家電影」，認為這部電影「具有文化、歷史與美學意義」。

從目前的預告片知道，捍衛戰士2將會有不少戰機出現，包括現役的F/A-18E超級大黃蜂，以及經典的F-14雄貓戰機，也會以回憶的方式客串，F-35C沒有出現在預告片裡，不過就可查詢到的「協助單位」當中，有出現F-35C的中隊。另外預告片還有一款虛構的高空高速飛機。

著名的科技企業家馬斯克（Elon Musk）前陣子向一群戰鬥機飛行員說「有人戰機的時代已經過去」，未來都是無人戰機的時代。「獨行俠」肯定會不同意，並致力於證明這種說法是胡說八道的錯誤。

(中時電子報)