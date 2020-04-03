台銀這次贏得有夠驚險，更是緊張萬分！靠著米歇爾最後1.2秒投進絕殺三分球，加上林任鴻在槍響同時賞了林宜輝致命火鍋(等於「林巴林」)，台銀最後以85比82氣走裕隆，在6連敗後拿下2連勝，也保住最後一絲的晉級希望。

「感覺球員還沒打算放棄，也做好我所要求的，要讓每個遇到我們的對手，就算想贏我們也會很艱難，」台銀總教練陳國維說，「我們也吸取6連敗期間最後關鍵容易失常的教訓，很感謝我們的數據團隊今天中午提供相關訊息給我。」

貢獻26分、9籃板的米歇爾，賽後第一句話就是，「這應該不是我本季第1次絕殺吧，上半季面對璞園，我就在同一個位置投進過絕殺三分球了。其實當時我門沒想太多，畢竟只剩5秒，內心反應就是趕緊出手，我對自己向來很有信心。」

不過陳國維也被最後的「林巴林」動作嚇出一身冷汗，因為當時的身體接觸，確實有空間讓裁判吹判林宜輝3罰機會，「真的很感謝裁判，把這場比賽勝負留給球員們自己去決定，可是小林那個動作很危險，回去我會好好教育他的。」

如果台銀今天輸掉這場比賽，幾乎就提前宣告無緣今年年度挑戰賽，可是就算贏了，晉級挑戰賽希望仍很渺茫，陳國維強調，「反正我們每一場仍會拚到底，起碼一定要努力展現跟過往不同的形象，這點是我一定會要求到底的。」

(中時 )