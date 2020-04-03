瘋面仔KID(林柏昇)三月中正式宣告退伍，《綜藝玩很大》特地到南投役政署迎接他歸隊，為了慶祝他回歸，製作單位準備了「一路向北-重返玩很大之路」的挑戰，路程總長185公里，要求兩人從南投走回台北，讓KID和黃鴻升爆氣直呼「屁啦！不可能！」，趕緊在社群媒體上直播求救。

由於任務來的臨時，KID和黃鴻升急Call藝人好友幫忙卻頻頻碰壁，阿Ben、熊熊、張立東、Lulu、坤達都因為有工作和要事在身，無法立刻前往南投協助，使得任務難度增加許多。眼看時間一分一秒過去，心急的兩人更自掏腰包釋出獎金一萬元，懇請藝人朋友來幫忙，希望這個方法能夠奏效。

艱難的挑戰讓剛退伍的KID大喊吃不消，本來開開心心的回歸，沒想到竟迎來五年最硬的任務，KID和黃鴻升更一度走到腳抽筋，崩潰倒在路邊，讓KID害怕地說「現在的玩很大，我不敢回去啦！」

重返之路雖然艱辛，但沿途就像媽祖繞境一樣，有許多民眾為他們加油打氣，並紛紛遞上物資，有填飽肚子的食物以及大量的酸痛貼布，真心感受到大家的熱情，讓兩人非常感動，也更有動力繼續往前走！節目內容請鎖定中視每周六晚間10點、三立都會台每周日晚間8點《綜藝玩很大》。

(中時 )