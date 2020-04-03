前高雄縣長楊秋興接獲妨害名譽傳票，外界揣測控告人就是高雄市長韓國瑜？楊秋興直言，告他的也要出庭。

根據《東森新聞雲》報導，楊秋興接獲高雄地檢署寄來一張傳票，要求他7日出庭。楊秋興表示，收到傳票很莫名其妙，不過他自己會出庭，告他的也必須要出庭。他也提到，不能因為有錢，就委任律師來告人，浪費法律資源，何況現在是防疫期間。

高雄地檢署透露，本案是韓國瑜提告，針對楊秋興在去年總統大選期間的發言，提告妨害名譽。高雄市新聞局長鄭照新卻表示不清楚，韓國瑜市長沒有以個人名義提告楊秋興。

(中時電子報)