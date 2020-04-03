新冠肺炎疫情還在燒，但清明連假一到，人潮湧入墾丁，這景象讓不少醫師看了憂心忡忡。新竹馬偕紀念醫院急診醫學科部急診外科主任白永嘉在臉書上貼出墾丁和花東夜市的照片，他忍不住直言，希望不要有任何帶原者在其中，否則一個月後就可能千人以上感染。

台灣疫情與其他國家相比較為緩和，但近日清明連假，民眾紛紛往各大景點跑，白永嘉在臉書轉發分享墾丁大街上的滿滿人潮照片，他指出，這是昨晚墾丁和花東夜市的照片，實在很令人擔憂，希望不要有任何帶原者在其中！否則可能在一周出現類流感症狀暴增、三周後負壓隔離病房爆滿的恐怖景象。

白永嘉以紐約當作例子說明，「紐約州的第四例在 3/4 日確診，現在已經成為無法控制的地區，只要台灣此刻有一個帶原者在人潮擁擠的地方，一個月後就可能千人以上感染」。他擔憂地說，防疫人員每天工作量這麼大這麼辛苦，醫護醫檢放射呼吸治療師每天在醫院堅守，相信看到這畫面一定很無言又無力。

白永嘉最後呼籲，希望不要謾罵，但真的要提醒每個民眾，雖然目前防疫做得好，但台灣真的不能這樣鬆懈啊！

(中時電子報)