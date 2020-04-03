38歲南韓「長腿男神」趙寅成驚傳入院治療，由於現在新冠肺炎疫情緊張，讓大批粉絲相當擔心，所屬經紀公司2日立即出面回應病因。

趙寅成爆出住院後，經紀公司IOKCompany就發聲表示：「趙寅成2月底完成電影《摩加迪休》（暫譯）的拍攝後，突然感到膝蓋疼痛，目前住院接受治療中」，並透露他僅接受簡單的小手術，預計近日就會出院。

另外，外界猜測趙寅成是否因為拍電影才受的傷，《摩加迪休》方面就回應電影已經順利拍完，澄清「趙寅成膝蓋手術和電影沒任何關係」。

(中時電子報)