新冠肺炎在義大利造成近萬名醫護感染，69名醫生染病身亡。除了疫情的襲擊外，義大利也傳出一名第一線美女醫師遭護士男友殺害的事件，而死者3月才剛剛通過醫師資格考核。

每日郵報報導，義大利西西里島上的一個城市墨西拿，27歲女醫生Lorena Quaranta和28歲男友Antonio 同在一家醫院工作，兩人也被徵召到第一線抗疫，原本兩人聯手救人抵抗疫情，卻在1日傳出休假的Antonio向警方自首，表示自己殺了女友。警方趕抵達現場，發現地板滿是鮮血，Lorena倒臥在地，已無生命跡象，而殺人的Antonio則試圖自傷。被送醫接受救治後活了下來，他向警方供稱死者Lorena染上新冠病毒，才失手將女友勒死。

不過警方發現，屍檢顯示死者死於機械性窒息，她和兇嫌都沒有被感染新冠病毒，說辭明顯有漏洞，將對其殺人動機進行徹底調查。

這名新科醫師Lorena之死在當地引發轟動，親友認為她是一名工作認真負責的好醫生，發生這種事情讓人無法接受，死者的父母被告知，由於疫情期間死亡人數飆升和人群聚集的高風險，因此女醫生的葬禮必須迅速且低調的舉行。市長不捨的說，她可憐的父母已經承受了失去骨肉的痛，現在還無法給她最後的告別，這是悲劇中的悲劇。

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