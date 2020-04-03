中國人民銀行（簡稱人行）副行長劉國強3日表示，繼續推進LPR改革，引導銀行適當向實體經濟讓利，促進企業綜合融資成本明顯下行。劉國強強調，人行絕不會讓市場出現錢荒，當然，錢也不要溢出來，要滿足市場需求合理充裕。

新浪財經報導，大陸國務院聯防聯控機制3日上午舉行記者會，劉國強在會中表示，新增的人民幣（下同）1兆元普惠性再貸款再貼現額度，是考慮到根據實體經濟恢復情況，跟之前的3,000億和5,000億額度銜接，避免出現斷檔。

此外，給中小銀行再貸款的成本仍為2.5％，會要求中小銀行以優惠利率向中小微企業貸款，但沒有規定利率，會透過鼓勵性考核的方式，引導中小銀行降低對中小微企業的貸款利率。

針對疫情對金融市場的影響，劉國強表示，短期來看，疫情對銀行信貸資產必然造成下移壓力，但整體來看，大陸銀行業整體損失吸收能力比較強，風險抵禦的彈藥比較充足。

到2019年底，大陸商業銀行不良貸款率為1.86％，遠低於5％的監管標準；撥備覆蓋率186.08％，貸款損失準備餘額達到4.5兆元，應對不良率上升，緩衝墊是充足的，銀行的資產品質的管控也很多樣。

劉國強指出，疫情對世界經濟的衝擊會很大，但是到底有多大，何時好轉，充滿不確定性。供應鏈管道、貿易管道受到的衝擊大，以及避險情緒正在加強，市場在波動。目前來看，疫情影響還沒有超過2008年金融危機。2月24日以來，各國股市大約下跌25％，2008年金融危機期間大約下跌50％，股市下跌50％是大危機的指標。

(工商 )