中國人民銀行（簡稱人行）副行長劉國強3日表示，存款基準利率是利率體系的壓艙石，使用起來要考慮得更多一點。要考慮物價的情況、經濟增長，以及內外平衡的因素，例如利率太低，貨幣貶值的壓力也會擴大。此外，存款基準利率，跟普通老百姓關係更加直接，需要充分評估。

大陸國務院聯防聯控機制3日上午舉行記者會會，劉國強在會中指出，利率下行從表面上看，確實是銀行的利差在縮小，但是人行也會採取很多措施，比如提供低成本的資金，另外人行保持市場合理充裕的流動性，這樣銀行從金融市場上的融資成本大幅降低。同時，人行也在考慮擴大對銀行的支持力度，特別是對中小銀行的支持力度。

劉國強表示，對中小銀行實施較低的存款準備金率，是推進金融供給側結構性改革的重要措施。

另外，劉國強指出，要加強貨幣政策總量、逆周期調節，同時處理好穩增長、防風險和控通脹的關係，實現M2和社會融資規模的增速與名義GDP增速基本匹配並且略高。充分考慮中小微企業特點和目前面臨的約束條件，落實所推出的各項應對措施，幫助企業渡過難關。

劉國強表示，下一步，穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，堅持底線思維，根據疫情防控和經濟形勢的階段性變化，把握好政策力度、重點和節奏，把支持實體經濟恢復發展，放到更加突出的位置。

(工商 )