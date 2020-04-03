前天(1日)法務部處決53歲的死刑翁仁賢，引起廢死聯盟強烈不滿，甚至大動作退出法務部廢除死刑研究小組，國際特赦組織台灣分會也在臉書痛批蔡政府，卻因為一句「台灣捐1000萬口罩是為了掩蓋死刑執行」，慘遭網友公幹，不僅多數網友表明要停止捐款，就連挺廢死的網友也看不下去跳出來痛罵。

國際特赦組織台灣分會昨天在臉書PO文痛批台灣人權倒退，秘書長邱伊翎更說出「捐口罩是為了掩蓋死刑執行，十分諷刺」，更表示「台灣政府在死刑相關議題上的社會教育或對話做的並不多，所以我們持續看到人權組織或沒有強烈支持死刑的受害者家屬遭受網路霸凌」。

文章一出慘遭數千網友公幹，不少網友紛紛表示要停止捐款：「我決定停止對你們的捐款」、「即刻起停止捐款，省下我每個月1500元」、「不只停捐款，我還要退讚」、「拿疫情模糊焦點，危言聳聽，這不是我該支持的組織」、「認同你們幫助弱勢以及爭取女性權利的理念，但這次發言真的太離譜」、「奇文共賞，不會再捐任何一毛」、「我捐款不是讓你們這種組織用我的錢來踐踏台灣受害者家屬的」，更有挺廢死網友也留言砲轟「許多人邏輯已經很差了，但沒想到你更差」、「這種發言只是一直把人向外推而已」。

(中時電子報)