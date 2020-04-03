清明連假墾丁大街湧現人潮，出現久未出現的榮景，人擠人恐成防疫破口，恆春警方因此在街上廣播，提醒大家「保持社交距離」（恆春警分局提供／潘建志屏東傳真）

清明連假墾丁大街湧現人潮，出現久未出現的榮景，人擠人恐成防疫破口，恆春警方因此開巡邏車在街上廣播，提醒大家「保持社交距離」。（恆春警分局提供／潘建志屏東傳真）

清明連假墾丁大街人潮擁擠，出現久未出現的榮景，攤商們都笑得闔不攏嘴，不過人擠人的情形看在專家眼中卻十分擔心，害怕成為防疫破口。恆春警方因此在大街上兵分兩路，步行及開著巡邏車以大聲公沿街廣播，提醒大家「保持社交距離」。

自從新冠肺炎疫情爆發後，墾丁觀光產業受衝擊嚴重，許多業者在2、3月都出現虧損，因此在清明連假紛紛祭出優惠方案，希望拉抬低迷人氣，果然奏效；指標性的墾丁大街2日晚上出現許久不見的人潮，摩頂放踵擠在一起。

雖然很多遊客都自主載起口罩，但人與人間幾乎沒距離，完全不符合中央流行疫情指揮中心公布的「社交距離注意事項」，恆春警方因此到墾丁大街宣傳，由恆春警分局長陳鴻忠帶隊步行，墾丁派出所副所長蔡慶源開著巡邏車，向遊客宣導。

「因應新冠肺炎疫情嚴重，請民眾在室外保持社交距離1公尺，室內1.5公尺，墾丁派出所關心您！」警方以大聲公沿街放送，吸引民眾目光。雖然警方不斷宣傳，卻因路上遊客實在太多，實在很難維持社交距離，不少人還是靠得很近。

對於警方做法，遊客多表示贊同，有遊客說，到墾丁玩很容易因為放鬆就忘記防疫，雖然有戴口罩，但還是要保持社交距離才更安全，警方的提醒很貼心。也有人認為，大街上人實在太多了，維持社交距離實務上很難做到，更無公權力要求遊客遵守，效果有限。

恆春警方觀察，墾丁大街約7成多的民眾都有戴口罩，因仍有人未戴口罩，當地居民擔心因此成防疫破口，向警方反映，才會在大街上廣播宣導。對此衛福部長陳時中，也在記者會上感謝恆春警方積極去宣導，但也憂心「民眾的距離仍有點近」。

(中時 )