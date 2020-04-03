新冠肺炎疫情重挫航空業，國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發信稱，由2020年4月至12月，國泰主席和行政總裁減薪30％，執行董事減薪25％。此外，國泰航空將進一步減少長途航班。截至3日上午11時38分，國泰航空港股報8.11港元，下跌1.09％。
香港信報報導，鄧健榮表示，隨著國泰航空大減運力和乘客需求消失，過去一周曾有一日僅搭載582名顧客，運載率只有18.3％，以往該公司一日搭載10萬名顧客。顧客需求何時回復不可能估測，但會盡一切努力節省現金支出。
鄧健榮指出，會繼續把握貨運需求，保持現有貨運航線，也會利用客機運貨，預計4月份也會如此經營，但在運力減少下，貨運收入仍遠低於2019年。
在客運方面，國泰航空將再削減往返倫敦希斯洛機場、洛杉磯、溫哥華與雪梨班次，至每周兩班。國泰和國泰港龍航空在其他航點，會繼續保持每周三班的基本服務，包括東京、台北、印度新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡、北京、上海和吉隆坡。
(工商 )
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