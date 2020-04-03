郭書瑤（瑤瑤）近來獲邀接下來自美國保養品牌代言，據悉代言價碼百萬，她表示原本就有使用這款產品多年，「很感恩！這幾年被廠商發現我有使用他們家的產品，感謝現在找我當代言人，當然會點頭啊！」近來新冠肺炎肆虐，她趁著最近防疫宅在家，不過因為疫情民眾天天戴著口罩，卻也因為長時間悶著皮膚悶出痘來。

對此，瑤瑤自身則會更加著重清潔，保養部分也以簡單清爽且能預防青春痘的產品，平常就要注重去角質，才不怕悶出痘痘；防疫期間她平時減少外出，不忘呼籲「公共場所該消毒的、該帶口罩都得注意，平常就有在照顧自己的健康沒有特別調整，飲食上盡量避免「心肺上火」、避免油炸食物，少熬夜、讓心情好，希望這期間全民要保護照顧好自己和週遭的人，期許疫情趕緊結束落幕讓大家回歸正常生活。

被問及私下自己的保養？她透露，「個人很懶…所以都會盡量簡單，不會讓自己有負擔，不論是在保養習慣、選用的產品，都會參考各種不同的資訊後，作出智慧的判斷，幫助自己找出最適合的」，並表示在保養時間也相對彈性，她形容，「每一段時間都不同，沒有固定模式，勤奮的時候每天敷臉、甚至早晚都敷，懶惰的時候是一天都不保養。」

郭書瑤接下新代言。（寶拉珍選提供）

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