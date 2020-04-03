義大利新冠肺炎疫情非常嚴重，來台幾十年的天主教靈醫會神父沉重呼籲，希望台灣各界能夠捐款幫助義大利靈醫會，對此國民黨立委陳以信也在臉書發文，表示他深受感動並拋磚引玉，除自己微薄捐款外，也拜託大家能夠發揮愛心回饋並幫助義大利天主教靈醫會。

陳以信指出，靈醫會來台六十幾年，設立羅東聖母醫院，來台最久六十幾年的李智神父，十多年前是他結婚時的輔禮神父，李智神父五十年前還幫他的岳父岳母證婚，對他家而言是兩代證婚，意義特別重大。

陳以信接著指出，五年前馬政府破天荒贈勳給基督教與天主教來台宣教士，一共12位，其中就有李智神父。他當時在總統府服務，正好躬逢盛事親眼見證馬總統贈勳！當時留下與李智神父的合影，心中無盡感謝還深感與有榮焉！

陳以信謝謝李智神父與各位義大利靈醫會神父，獻身來台數十年幫助無數台灣人，也改變了他太太與他的人生。這次義大利有難，希望更多台灣人可以回饋他們。當年他們把上帝的愛帶來台灣，現在請讓他們可以帶一些回去義大利！

(中時 )