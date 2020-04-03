台捷防疫聯合聲明 國台辦舊調批以疫謀獨 20:102020/04/03 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷克與台灣發布防疫合作聯合聲明，大陸國台辦3日表示，這是以疫謀獨，不會得逞。 日前「駐捷克臺北經濟文化代表處」與捷克經濟文化辦事處發表「防疫合作聯合聲明」。 大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此表示，民進黨當局搞這些小伎倆，並不是爲了台灣民眾的衛生健康福祉，而是「以疫謀獨」，稱其圖謀不會得逞。 (旺報 ) #聲明 #國台辦 #捷克 #防疫 #聯合 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 桃園防疫計程車2.0 一趟貼司機3500元 04:102020/03/30 地方新聞 防疫隔離假、防疫照顧假期間 勞動部：不計入平均工資計算 20:302020/03/30 生活 防疫物資交換！台澳合作度難關 23:122020/03/30 財經 Gogoro捐電動機車 助桃市防疫 04:102020/03/31 產業特刊 11處私有市場 防疫待加強 04:102020/03/31 地方新聞 高官們的「鴕鳥卡臣」 04:102020/03/31 時論廣場 居家檢疫者安心在家 高雄百家親善旅館招手家人住 17:252020/03/31 生活 北市防疫旅館再增一間 放寬地毯限制 17:292020/03/31 生活 旅宿業「安心防疫」 觀光局每房每日補助1000元 14:232020/04/01 生活 兩岸熱門新聞 鍾南山警示：兩類無症狀感染者要特別注意 - 兩岸 美航母艦長求援被拔 專家：曝專業危機 - 兩岸 - 旺報 網路泡沫爆裂：瑞幸財務造假 孫正義陷泥淖 - 時政 瑞幸造假 顧客搶兌咖啡券爆單App全線崩潰 - 時政 北京通報：一班飛機上最多發現13個確診病例 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。