捷克與台灣發布防疫合作聯合聲明，大陸國台辦3日表示，這是以疫謀獨，不會得逞。

日前「駐捷克臺北經濟文化代表處」與捷克經濟文化辦事處發表「防疫合作聯合聲明」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此表示，民進黨當局搞這些小伎倆，並不是爲了台灣民眾的衛生健康福祉，而是「以疫謀獨」，稱其圖謀不會得逞。

(旺報 )