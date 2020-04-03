李英宏推出新專輯《水哥2020》，邀好友馬念先合唱新歌〈我想和你瞎〉，歌詞描述與朋友跑夜店喝到瞎的點滴描述，彷彿勾勒出李英宏年輕時夜生活「今日有酒今朝醉」寫照，李英宏表示歌名「瞎」指的就是「放開玩」、「喝到掛」的意思，坦言自己年輕時夜生活跑趴有一套S.O.P。

他笑說年輕時玩得很瘋，一天晚上可以跑個三、四間夜店，「不過因為那時候比較沒有錢，夜店的酒又比較貴，所以進去之前都會先去便利商店買酒先灌，等到嗨起來的時候就跟朋友一家換一家的夜店然後狂跳舞！然後到早上去吃涼麵當早餐，就是一個台北”晚九朝五”的生活！」問李英宏去夜店都跳甚麼舞？他笑說：「甚麼街舞、嘻哈舞步我其實不懂，我去夜店最擅長的就是跟妹仔一起在舞池『跳貼舞』。」

他自招酒量「還好」，坦承有一次就是因為暢飲，而讓自己差點被撿屍，他笑說：「有一次我跟朋友到夜店暢飲，我記得到一半我就喝到不支倒地，結果我朋友竟然把我抬到路邊獨自丟下，然後他們自己跑去後續攤唱歌！後來早上他們來接我時，我已躺在停車格睡了三個多小時。」

李英宏、馬念先一起合作。（顏社提供）

(中時 )