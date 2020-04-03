黃妃、王瑞霞、秀蘭瑪雅變大媽搶便宜披頭散髮超瘋 20:132020/04/03 中時 許雅淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金曲台語歌后黃妃近來受到遊戲廠商的青睞，與兩位好姊妹王瑞霞及秀蘭瑪雅，一起替手遊《御劍：再續前緣》演唱台語版主題曲〈上水的輪迴〉，以微電影加上ＭＶ的方式呈現，拍攝當天在傳統市場內開拍，三位天后以幾近素顏的妝容上場。 三人如大媽不計形象擠身攤販裡搶便宜，為了演出被神秘伴唱機吸入的畫面，三人還得披頭散髮被工業電扇狂吹尖叫，詼諧搞笑的劇情讓三人戲癮大噴發，並找來《超偶6》冠軍也是同公司的師弟李子森飾演遊戲中的男主角「雲景溪」演出時雖頻頻笑場ＮＧ重來，卻也直呼演得好過癮。 (中時 ) #黃妃 #王瑞霞 #秀蘭瑪雅 #御劍再續前 #水上的輪迴 # 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 韓國N號房再爆10女藝人裸照 「她」慘淪性奴 - 娛樂 賈靜雯遭女兒咘咘出賣 真實年齡曝光…網驚呆！ - 娛樂 獨／吳宗憲曝與劉真生前最後對話！後悔沒吐出心裡這句話阻止悲劇 - 娛樂 張雅琴挨告脫口這句話！陳揮文凍未條吐槽了 - 娛樂 娛樂8點半》「玉女掌門人」葉蘊儀為愛情捨名利 竟遭前夫爆性慾強毀復出之路 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。