金曲台語歌后黃妃近來受到遊戲廠商的青睞，與兩位好姊妹王瑞霞及秀蘭瑪雅，一起替手遊《御劍：再續前緣》演唱台語版主題曲〈上水的輪迴〉，以微電影加上ＭＶ的方式呈現，拍攝當天在傳統市場內開拍，三位天后以幾近素顏的妝容上場。

三人如大媽不計形象擠身攤販裡搶便宜，為了演出被神秘伴唱機吸入的畫面，三人還得披頭散髮被工業電扇狂吹尖叫，詼諧搞笑的劇情讓三人戲癮大噴發，並找來《超偶6》冠軍也是同公司的師弟李子森飾演遊戲中的男主角「雲景溪」演出時雖頻頻笑場ＮＧ重來，卻也直呼演得好過癮。

(中時 )