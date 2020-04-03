新冠肺炎疫情加劇，政府連日也祭出一系列口罩規範，但昨(2日)行政院長蘇貞昌率各部會首長說明第二波紓困方案時，除了交通部長林佳龍以外無人戴口罩，遭質疑官員集體違反「社交距離規範」，陳時中對此則說首長們都是「特定人士」，因此沒有違規。此番話引起網友熱議，就連一直力挺指揮中心防疫政策的「宅神」朱學恒也忍不住在臉書開酸「見鬼啦，原來各部會首長相聚一堂可以不用社交距離也不用戴口罩是因為他們是特定人哇」。

朱學恒在臉書PO文「見鬼啦，我都不知道我國的部會首長這麼親如家人相知相惜清楚知道彼此健康狀態啊」，接著大酸「立法院長(應為行政院長)蘇貞昌不知道內政部長要法辦警政署長；內政部長也不知道立法院長被恐嚇；各部會也不知道交通部長有沒有接觸過觀光局確診主秘」。

朱學恒繼續說：「所謂『特定人』，指的是平常生活在一起，了解對方的旅遊史、作息史，可以清楚得知彼此健康狀態的人」、「想不到呀想不到，原來各部會首長相聚一堂可以不用社交距離也不用戴口罩是因為他們是特定人哇」。

底下網友也忍不住開酸「有台灣價值護體啊」、「我們也不想逆時中，但投手直球連發，打者要怎麼放過」、「政策遇到官立刻就轉彎」、「就是雙重標準啊」、「原來首長們彼此都是枕邊人XD」。

(中時電子報)