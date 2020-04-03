國民黨前主席吳敦義去年11月提名中將退役的吳斯懷列入不分區名單，原因是因循傳統，保留1名立委名額予黃復興黨部。吳斯懷因在2016年應大陸之邀，參與紀念國父孫中山大會，而被綠營指為「共諜」，綠營並在選舉時喊出「下架吳斯懷」口號，強化「反中」訴求，泛綠陣營一舉在大選中拿下逾三分之二的國會席次，國民黨大敗之際，亦將吳斯懷列為頭號戰犯。然而，到底是吳斯懷拖累國民黨，或是國民黨誤殺了吳斯懷？

打從一開始吳斯懷被提名時，就已爭議不斷。但奇怪的是，提名吳斯懷的吳敦義，既不撤換，也不為吳斯懷辯解，實在令人摸不清楚頭緒。

好吧，既然木已成舟，頭都洗下去了，就洗完吧。結果面對綠營的猛攻，國民黨其他人也不去了解事實真偽，不為同志辯護，且若一片噤聲也就罷了，竟然還有不少國民黨人士附和對手陣營，跳出來要求吳斯懷自己離開，讓人搞不清楚國民黨內到底還有多少個小早川秀秋。(西元1600年在日本爆發的關原之戰，小早川原本是隸屬於西軍的大名，會戰時在戰場上倒戈到東軍，導致西軍大敗，最後豐臣政權易手為德川政權)

回過頭來說，吳斯懷是「準備出賣台灣給中國的小早川秀秋嗎？」如果有證據證明吳斯懷真的是共諜、叛國者，國民黨應該拿出證據檢舉吳，以示自清；執政黨應該發動檢調、秘情系統調查，若有證據，就快移送法辦？但是執政黨沒有採取應有作為，是想留著吳斯懷當作「政壇提款機」使用？

可歎的是，把吳斯懷當提款機的，不只是綠營，藍營自己人也消費吳斯懷，東怪西怪，怪當初黨中央提名不當，怪吳斯懷拖累藍營在國會的表現。如此一來，對藍綠而言，吳斯懷到底是不是共諜根本不重要，重要的是，吳斯懷要在立院「好好活著」。這次的立委選舉，外界普遍認為吳斯懷一人殺全黨，但從脈絡來看，事情的真相，恐怕是全黨殺一人。

(中時 )