大陸著名瑞幸咖啡公司自曝財務造假，昨日股價崩跌近8成。消息傳來，許多客戶擔心瑞幸倒閉後手中持有咖啡券失效，今日紛紛搶兌咖啡券，造成各地瑞幸咖啡門市爆單、網路App全線崩潰。有些門市忙得不可開交，甚至連列印發票的紙張都用盡。該公司董事長陸正耀還在微信朋友圈上發聲：「今天更要元氣滿滿！小夥伴加油！」

綜合陸媒、微博報導，昨日晚間瑞幸咖啡公告承認偽造交易22億人民幣引發軒然大波。今日不少大陸用戶擔心瑞幸咖啡劵無法使用，出現擠兌式消費，各門市一早便出現訂單爆量現象，到中午時分，瑞幸咖啡APP出現「服務異常」。官方微信下午1時許回應稱，「APP系統崩潰，程式師正緊急搶修。」直到14時39分，瑞幸官方微信表示APP恢復。但有些門市仍無法負荷突如其來的擠兌咖啡券的人潮，有的店排隊上千單，點一杯咖啡要苦等2小時，甚至發票打印紙都用盡。

在回應媒體有關瑞幸咖啡造假事件，大陸證監會表示強烈譴責。但有顧客表示，今天看到了新聞，然後趕緊檢查了一下發現還有券，於是決定趕緊用掉。另有顧客稱，多數瑞幸的用戶都是使用咖啡券或食品券，瑞幸財務是否造假，跟她沒有什麼關係，因此也不在意。

網民們今天在網上也熱議瑞幸咖啡造假的話題，並相互詢問「你今天去瑞幸買咖啡了沒？」倒是瑞幸咖啡董事長陸正耀在其朋友圈內發聲：「今天更要元氣滿滿！小夥伴加油！」

(中時電子報)