PCB廠泰鼎-KY（4927）3日公告，泰國政府為控制新冠肺炎疫情，發布命令將於4月3日起開始實施宵禁，宵禁時間為每日晚上10點至隔日早上4點。而泰鼎平時接送員工上下班時段分別為早上6點半至7點半，及晚上8點半至9點半，未與宵禁時間衝突，故對營運無造成影響。

泰鼎也指出，自新冠肺炎爆發以來，公司內部早已做好各項防疫措施，對於後續營運展望看法也未改變，由於客戶訂單需求旺盛，預計四月泰國過年將會啟動加班，第二季營運及稼動率可望再進一步拉升。

(工商 )