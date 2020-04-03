泰鼎-KY：泰國宵禁不影響營運 20:262020/04/03 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PCB廠泰鼎-KY（4927）3日公告，泰國政府為控制新冠肺炎疫情，發布命令將於4月3日起開始實施宵禁，宵禁時間為每日晚上10點至隔日早上4點。而泰鼎平時接送員工上下班時段分別為早上6點半至7點半，及晚上8點半至9點半，未與宵禁時間衝突，故對營運無造成影響。 泰鼎也指出，自新冠肺炎爆發以來，公司內部早已做好各項防疫措施，對於後續營運展望看法也未改變，由於客戶訂單需求旺盛，預計四月泰國過年將會啟動加班，第二季營運及稼動率可望再進一步拉升。 (工商 ) #泰鼎-KY #點半 #宵禁 #泰國 #時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂8點半》香港黃金配角關海山！生前4段婚 死後妻兒爭產大戰 20:202020/03/30 娛樂 娛樂8點半》「陸版林志玲」 為罹癌父母賣性感 重病卻孤獨開刀 20:202020/03/31 娛樂 疫情衝擊 101購物中心砍營業時間 04:102020/03/31 產業．科技 圍堵疫情 泰國即日起停發觀光簽證 12:442020/03/31 政治 泰國抗疫行動升級 代表處31日起暫停核發觀光簽證 16:382020/03/31 國際 分散人流！內政部4月6日起彈性上下班2小時 12:362020/04/01 政治 防疫超前部署 內政部彈性上下班增為2小時 15:062020/04/01 生活 內政部彈性上下班 政院推視訊院會 04:102020/04/02 生活新聞 泰國宣布宵禁防疫 3日開始實施 22:552020/04/02 財經 泰國今起宵禁 自每日晚上10點起至次日凌晨4點止 04:092020/04/03 財經要聞 財經熱門新聞 美股噴400點是死貓跳！專家驚洩下波大海嘯 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 即時 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 港開第1槍！定存股竟不配息 老謝驚曝大危機 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。