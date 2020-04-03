全球確診人數破百萬 單周暴增一倍 20:262020/04/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在全球急速惡化，全球確診人數在過去一周內倍增，如今已突破百萬人，並且奪走逾5萬人性命。各地感染人數持續增加，韓國確診已超過一萬人，德國死亡人數逾千人。 根據約翰霍普金斯大學數據，目前全球確診人數最高的五個國家，分別是美國（24萬2,182人）、義大利（11萬5,242人）、西班牙（11萬2,065人）、德國（8萬4,788人）和中國（8萬2,432人）。不過到目前為止，全球康復人數已有將近20萬人。 (工商 ) #全球 #確診人數 #德國 #破百萬 #單周 也許您會感興趣 推薦閱讀 為辦東奧隱瞞東京疫情 前首相重砲轟擊反挨批！ 17:032020/03/30 國際 美確診暴增背後 檢驗數驚人 04:092020/03/31 焦點新聞 飛專機收治義大利重症病患！台醫讚德國令人尊敬 13:512020/03/31 生活 義大利「致死率超過10%」全球最高！「3大關鍵」曝光 19:222020/04/01 國際 美航母羅斯福號確診人數已增至200人 防長卻要官兵續留艦上 19:342020/04/01 國際 義大利政界在德登報呼籲發行新冠債券 21:042020/04/01 國際 SBL》璞園奪4連勝 賈西亞強勢回歸摘單周最佳 16:212020/04/02 體育 疫情惡化 全球確診將破百萬 04:102020/04/03 國際大事 新冠疫情惡化 全球確診破百萬 死亡破5萬 04:372020/04/03 國際 1分鐘看世界》全球確診破百萬 疫情震央恐回亞洲 07:432020/04/03 國際 財經熱門新聞 美股噴400點是死貓跳！專家驚洩下波大海嘯 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 財經 港開第1槍！定存股竟不配息 老謝驚曝大危機 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 川普驚爆1句 沙俄放下屠刀？油價逆天暴彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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