新冠肺炎疫情在全球急速惡化，全球確診人數在過去一周內倍增，如今已突破百萬人，並且奪走逾5萬人性命。各地感染人數持續增加，韓國確診已超過一萬人，德國死亡人數逾千人。

根據約翰霍普金斯大學數據，目前全球確診人數最高的五個國家，分別是美國（24萬2,182人）、義大利（11萬5,242人）、西班牙（11萬2,065人）、德國（8萬4,788人）和中國（8萬2,432人）。不過到目前為止，全球康復人數已有將近20萬人。

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