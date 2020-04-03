大陸財政部副部長許宏才3日表示，為有效應對新冠肺炎疫情的負面影響，擴大宏觀政策調節實施力度。2020年將適當提高財政赤字率，發行特別國債，向社會釋放積極明確的訊號，鞏固和提振市場信心。

新浪財經報導，大陸國務院聯防聯控機制3日上午舉行記者會，許宏才在會中表示，適當提高赤字率、發行特別國債，按法定程序，需經大陸國務院提請全國人大審議批准。具體方案將綜合考慮海內外經濟形勢，宏觀調控的需要，財政收支狀況等因素。

許宏才指出，2020年各地要結合房地產調控的要求，嚴格把握棚戶區改造的範圍和標準，嚴格評估財政承受能力，科學制定年度棚戶區改造任務，不搞一刀切，不盲目舉債。

2020年，明確政府的專項債不用於土地收儲與房地產相關的項目。同時，根據大陸中央經濟工作會議提出，加強城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮老舊社區改造的要求，在專項債的使用範圍方面做調整，將城鎮老舊社區改造納入專項債券的支持範圍。

(工商 )