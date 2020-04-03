人民幣兌美元中間價3日報7.1104，較2日的7.0995，貶值109個基點。3日中間價較2日4時30分收報7.0977，貶值127個基點；較2日晚上11時30分收報7.0821，貶值283個基點。

香港信報報導，中國人民銀行（簡稱人行）連續第3日暫停逆回購（附賣回）操作。人行3日公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，3日不展開逆回購（附賣回）操作。

本周（3月30日當周）前兩日共進行人民幣（下同）700億元逆回購（附賣回）操作，後三日連續暫停。因本周無逆回購到期，據此計算，單周淨投放700億元。

人行公開市場於3月30日在時隔近一個半月後重啟逆回購（附賣回）操作，期限7天，操作規模500億元，得標利率下調20個基點，至2.2％，是春節開市後兩個月內的第二次下調，較上一次10個基點的下調幅度翻倍，也是2015年6月以來最大單次降幅。

(工商 )