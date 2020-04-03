桃園市桃園區吳姓男子和邱姓女子，上月底從日本返台，預計15日解除管制，不過2人失聯，警方獲報上門找人，不過進入屋內，發現2人已經死亡，初步沒有他殺跡象。詳細死因，仍須調查。

據了解，吳男和邱女上月底從日本返回台灣，隨即進行居家檢疫，不過2人失聯2天，警方和公所檢疫人員前往其租屋處，卻發現手機放在客廳，2人陳屍房間，警方還在清查2人動機。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )