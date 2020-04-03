1對來台旅遊的韓籍夫妻，因違反檢疫隔離措施遭重罰30萬元，遭移送行政執行署高雄分署強制執行，執行官發現2人行蹤不明，立即對2人限制出境，2人於2日在桃園機場出境前被移民署攔下，由於2人身無分文，當場執行身上現金1000元，並通知韓國駐台機構安置2人，聯繫韓國親友籌出30萬元罰鍰後，即可出境返韓。

行政執行署副署長陳盈錦表示，本案繼泰籍人士趴趴走遭移送強制執行案後，第2起遭強制執行的外國人案，但本案是首件外國人被強制執行遭限制出境的案例。

行政執行署指出，韓籍夫婦是今年2月25日自高雄小港機場入境觀光旅遊，因違反飯店內檢疫隔離措施，被高雄市衛生局各裁處新台幣15萬元罰鍰，4月1日移送行政執行署高雄分署執行。因2人早已離開飯店，行蹤不明，高雄分署移送執行當天即依法限制2人出境，並分別囑託國際機場所在的台北、桃園分署隨時待命。

4月2日2人準備自桃園機場出境，已由移民署攔阻，立即聯繫桃園分署派人至桃園機場，2人表示來台旅遊，因溝通上認知錯誤而遭裁罰，入境時攜帶現金5萬元，已花費殆盡，無信用卡，執行官檢視隨身物品僅有現金新台幣1400元、韓元6元及來台採購之名產一袋與隨身衣物，當場執行新台幣1000元，其餘酌留給2人生活費。

執行官告知2人繳清罰鍰後，即可解除境管返國，高雄分署因2人已無資力，協調駐台北韓國代表部派員協助安置。台北分署今天派員勸諭義務人盡速繳清罰鍰。

(中時 )