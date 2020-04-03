美國上周初領失業金人數翻倍、創下664.8萬人，再度刷新歷史新高紀錄，短短2周新增失業人數逼近1000萬人大關，將在稍晚公布的非農就業報告恐怕會寫下10年來首次下滑紀錄。不過，有消息傳出，OPEC+下周一將召開會議，激勵國際油價大漲15%，道瓊期指一度黑翻紅。

最新美國非農報告公布3日上午8點30分公布，3月份美國非農就業人數減少1萬人，失業率將上升至3.7％，這也是2010年以來首次數據下滑。

截至台北時間晚間8點40分，道瓊期指下跌78點或0.37%、暫收21195點；標普500指數期貨下跌6.12點或0.24%、暫收2510.38點；那斯達克100指數期貨下跌27.25點或0.36%、暫收7600點。

據外國財經媒體報導，不具名代表透露，沙、俄兩國正在聯絡其他OPEC+成員國，準備在下周一召開視訊會議，並稱每日減產1000萬桶是個實際目標，這也與美國總統川普昨聲稱，已與兩國領導人進行通話討論，並透露沙、俄將共同減產1000萬桶的消息符合。布蘭特原油價格飆漲15.73%、暫收34.42美元。

昨日消息一出後，國際油價隨即飆漲，更一度狂漲47%，並激勵美股翻漲，道瓊指數2日終場上漲469點，國際油價收盤漲幅收斂，漲幅超過20%，依然創史上最大漲幅。

(中時電子報)