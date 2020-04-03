美股上市的大陸遊戲直播巨頭虎牙3日宣布，騰訊控股全資子公司Linen Investment Limited向虎牙和歡聚集團發出通知函，稱已行使其股權，購買1,652萬股虎牙B類普通股，總收購價約為2.626億美元。交易完成後，騰訊成為虎牙最大股東，投票權提高到50.1％。

受此消息激勵，截至台北時間晚間8時30分，虎牙美股盤前報18美元，大漲5.94％。

新浪科技報導，隨後，虎牙CEO董榮傑向全體員工發信稱，在加入騰訊大家庭後，公司將繼續保持獨立營運，又指「在這次股權變動後，可以想像我們將有更寬的賽道，希望大家能用開放的心態積極擁抱變化，讓自己和團隊盡快歸零，重新投入到工作中」。

對於公司之後的發展，董榮傑表示，要繼續秉持「技術驅動娛樂」的理念，保持戰略定力，全速進化；將沿著既定戰略，不斷加強在遊戲直播上的優勢，同時加深電競賽事和電競社區建設，持續推進包括娛樂、綜藝、二次元、教育、戶外、體育等在內的多元化內容生態拓展，促進直播產業上下游之間的融合和連接。

(工商 )