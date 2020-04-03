受到新冠肺炎疫情影響，香港金管局與按證保險公司3日提出方案，進一步紓緩中小企現金流壓力，包括下調銀行現有監管儲備水準一半，釋放超過2,000億港元的借貸空間，提高銀行資產負債表應對未來貸款需求的彈性。

香港信報報導，香港金管局將推出一系列措施增加銀行體系流動性，以確保銀行有充裕資金支持本地經濟活動。這些措施包括以回購交易形式從美國聯準會（Fed）獲得美元並拆借予本地銀行、釐清金管局流動資金安排以便利銀行使用，以及進一步說明金管局對流動性監管規定的立場，鼓勵銀行靈活運用流動資金支援借貸及其他業務。

此外，香港金管局向銀行提出給予合資格中小企客戶自動或無須申請的貸款展期或延遲還本安排，借貸人只需要選擇接受與否。就預算案中提出的「中小企融資擔保計劃百分百擔保特惠貸款」，按證保險公司與銀行的籌備工作已經進入最後階段，期望可以盡快公布符合資格的中小企何時可向銀行遞交申請。

另一方面，就近期有從事進出口及製造業的中小企因貨運延期，導致資金周轉出現困難，銀行表示會積極容許客戶再次延長貿易融資還款期，以及讓更多客戶申請把貿易融資額度，暫時轉為現金透支額度，令客戶可以更靈活調配資金。

(工商 )